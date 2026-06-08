08 июня, 11:30Транспорт
Аэропорт Сочи перешел в штатную работу после снятия временных ограничений
Аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию после снятия временных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности. Из-за этого тысячи пассажиров не могли вылететь с 5 июня. Люди сообщали о длительном ожидании, нехватке мест в терминалах и задержках десятков рейсов.
В аэропорту заявили, что сейчас скопления пассажиров нет, а задержки постепенно сокращаются. Для ожидающих рейсов доступны бесплатные услуги, включая комнату матери и ребенка и питьевую воду. Актуальную информацию о вылетах пассажирам рекомендуют проверять на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.
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