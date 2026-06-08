08 июня, 07:00Транспорт
Lada Vesta прошла испытание трассой Нюрбургринг
Российский автомобиль Lada Vesta прошел испытание трассой Нюрбургринг. Трасса длиной более 20 километров включает около 150 поворотов и требует от машины стабильного поведения на высоких скоростях. Гонщик Михаил Шарудин во время заезда разогнался на седане до 160 километров в час.
По мнению автомобильных журналистов, появление Vesta на Нюрбургринге является сильным имиджевым ходом, и такие ролики хорошо работают на аудиторию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.