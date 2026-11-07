Москвичи могут увидеть парад исторической техники в музее Вадима Задорожного

Москвичи могут увидеть парад исторической военной техники в Музее техники Вадима Задорожного. Праздничную программу организовали к 85-летию парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Посетителям представили восемь единиц техники, в том числе танк Т-34, пушечный бронеавтомобиль и малые плавающие танки. Как рассказал старший экскурсовод музея Андрей Гуськов, Т-34 стал основным средним танком Красной армии в 1941 году.

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