Москвичам рассказали, куда сходить в предстоящие выходные

Посетить музей "Атом" на ВДНХ, увидеть историческую военную технику в Музее техники Вадима Задорожного или побывать на сказочных представлениях в усадьбе Деда Мороза можно в Москве в предстоящие выходные, 7 и 8 ноября.

В музее "Атом" подготовили бесплатные экскурсии, научные лекции, мастер-классы и фестиваль робототехники. В Музее техники Вадима Задорожного 7 ноября состоится парад боевых машин, приуроченный к 85-летию военного парада 1941 года. В усадьбе Деда Мороза гостей ждут сказочные представления и интерактивные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.