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07 октября, 18:45

Технологии

Отборочные этапы международной "Битвы роботов" стартовали в Москве

Отборочные этапы международной "Битвы роботов" стартовали в Москве

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"Битва роботов" проходит на площадке кинозавода "Москино". Там стартовали отборочные этапы международного чемпионата. В соревнованиях участвуют 34 столичные команды, а всего заявлено более 100 команд из России, Китая и Бразилии. Вес некоторых роботов превышает 100 килограммов.

На площадке также показывают технологии захвата движений. Специальные перчатки считывают положение пальцев человека и позволяют переносить движения на цифровую модель. Такая технология используется в том числе для создания цифровых копий людей и вымышленных персонажей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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