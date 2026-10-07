Отборочные этапы международной "Битвы роботов" стартовали в Москве

"Битва роботов" проходит на площадке кинозавода "Москино". Там стартовали отборочные этапы международного чемпионата. В соревнованиях участвуют 34 столичные команды, а всего заявлено более 100 команд из России, Китая и Бразилии. Вес некоторых роботов превышает 100 килограммов.

На площадке также показывают технологии захвата движений. Специальные перчатки считывают положение пальцев человека и позволяют переносить движения на цифровую модель. Такая технология используется в том числе для создания цифровых копий людей и вымышленных персонажей.

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