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07 октября, 07:15

Транспорт

Водителей в РФ будут фотографировать и записывать на видео при сдаче экзамена на права

Водителей в РФ будут фотографировать и записывать на видео при сдаче экзамена на права

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Водителей в России будут фотографировать и записывать на видео во время сдачи экзамена на права. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

В кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Еще одно новшество – больше не нужно будет предоставлять медсправку в случаях, когда сведения о ней есть в единой базе.

Если срок действия справки закончится во время сдачи экзаменов, то кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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