Пассажирам прибывающих рейсов начали измерять температуру в Шереметьево

В Шереметьево усилили санитарный контроль. Теперь пассажирам прибывающих рейсов прямо на борту самолета измеряют температуру. Термометрию и другие санитарные процедуры проводит Роспотребнадзор.

Ранее в Сети появилось видео с измерением температуры туристов в салоне самолета. По словам пассажиров, проверка касается рейсов из Азии, где сейчас фиксируется вспышка коронавируса.

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