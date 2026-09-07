Новости мира: 10 человек погибли при взрыве пиротехники на складе в Мексике

Более 80 человек пострадали, 10 погибли при взрыве пиротехники в Мексике. Инцидент произошел на складе во время праздника в честь покровительницы местной церкви. Разбор завалов продолжается второй день. Спасатели не исключают, что под ними могут находиться люди.

Шесть вулканов одновременно извергаются в Индонезии. Возникли проблемы с транспортным сообщением. В аэропорту Джакарты застряли более 166 тысяч пассажиров. Задержаны или перенаправлены более тысячи рейсов, в том числе почти 300 международных.

В Чили прошла многотысячная демонстрация, приуроченная к 53-й годовщине военного переворота 1973 года. Участники шествия почтили память погибшего президента Чили Сальвадора Альенде и жертв диктатуры Пиночета.

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