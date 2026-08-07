07 августа, 18:15Город
В Москве отметят День Строителя 9 августа
Москва готовится отметить День Строителя. В честь праздника на Большой Никитской улице до 9 августа будет работать специальное поп-ап-пространство "Штаб строительства".
К 70-летию Дня строителя на улицах города появились игровые автоматы с копиями знаковых зданий и стереоскопы с архивными фото Москвы. Они расскажут, как строители, инженеры и архитекторы создавали нынешний облик столицы.
О том, куда еще сходить в предстоящие выходные – в эфире телеканала Москва 24.