Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 18:15

Город

В Москве отметят День Строителя 9 августа

В Москве отметят День Строителя 9 августа

Устроивший заезд в ТиНАО водитель арестован на 15 суток

Москвичей предупредили о грозе с градом вечером 7 августа

В Москве изменились нормативы для машино-мест в новостройках

Эксперт рассказал, какой громкий звук слышали москвичи 7 августа

Мэр Москвы открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

Гроза ожидается в Москве вечером 7 августа

Мусор загорелся на Челюскинской улице Москвы

"Теперь ты знаешь": "метромировые" рекорды

"Теперь ты знаешь": ID-Москвы

Москва готовится отметить День Строителя. В честь праздника на Большой Никитской улице до 9 августа будет работать специальное поп-ап-пространство "Штаб строительства".

К 70-летию Дня строителя на улицах города появились игровые автоматы с копиями знаковых зданий и стереоскопы с архивными фото Москвы. Они расскажут, как строители, инженеры и архитекторы создавали нынешний облик столицы.

О том, куда еще сходить в предстоящие выходные – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина ГилеваМария Панкратова

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика