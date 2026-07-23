23 июля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Москве
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна квартиры на северо-востоке Москвы. Громкие звуки напугали жителей многоэтажки, а росгвардейцы, патрулировавшие территорию, оперативно прибыли на место.
Вместе с полицейскими они установили квартиру, из которой велась стрельба. 56-летний мужчина открыл огонь в воздух из травматического пистолета, никто не пострадал. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.
Подробнее – в программе "Московский патруль".