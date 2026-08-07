День строителя отметят в России 9 августа. Он посвящен всем, кто работает в этой отрасли: крановщикам, инженерам и проектировщикам.

Не стоит забывать об архитекторах. Именно они проектируют здания, реставрируют памятники и создают эскизы парковых зон. Среди них – Николай Шумаков. С 1977 года он проектирует транспортные сооружения и другие промышленные объекты.

Какие главные работы архитектора? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.