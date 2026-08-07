В Госдуме предложили рассказывать о здоровом образе жизни на уроках физкультуры

На уроках физкультуры могут начать рассказывать о здоровом образе жизни. Такое предложение выдвинули в Госдуме.

По задумке инициаторов, к школьникам будут приходить врачи и инструкторы и проводить практические занятия по здоровому образу жизни. Предполагается, что детям будут рассказывать о влиянии сна на организм, о стрессе, правильном питании и учить оказанию первой помощи.

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