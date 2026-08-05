Путин назначил Лямина командующим войсками беспилотных систем

Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Дениса Лямина командующим войска беспилотных систем. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководством Минобороны РФ.

Ранее Лямин занимал должность начальника штаба группировки войск "Центр". Президент отметил, что перед новым командующим стоит задача завершить формирование нового рода войск и организовать его работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.