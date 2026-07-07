Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару на саммит НАТО и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи он дал высокую оценку телефонному разговору с Владимиром Путиным, который состоялся 4 июля.

Трамп заявил, что, по его мнению, Москва и Киев настроены на урегулирование конфликта на Украине. В то же время глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет внимательно следить за итогами предстоящей встречи президента США с Владимиром Зеленским.

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