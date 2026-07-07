Приемная кампания в вузы России продлится до 25 июля

Приемная кампания в российские вузы продлится до 25 июля. Подать документы можно через портал "Госуслуги" или лично в университете. Через онлайн-сервис уже подано более 1,5 миллиона заявлений от более чем 500 тысяч абитуриентов.

На портале собраны сведения почти о 2 тысячах вузов. Сервис позволяет подобрать учебное заведение с учетом результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений, отслеживать конкурсную ситуацию, выбрать предложения по целевому обучению и получить уведомление о зачислении.

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