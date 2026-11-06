Авиакомпания Air Arabia увеличит число рейсов из Москвы в Шарджу

Авиакомпания Air Arabia увеличит частоту полетов из Москвы в Шарджу. С 12 декабря из аэропорта Домодедово будут ежедневно вылетать два рейса.

В компании уточнили, что пересадка в Шардже позволяет продолжить путешествие на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

Билеты уже поступили в продажу. Время перелета из Москвы в Шарджу составляет около 6 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.