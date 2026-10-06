Производитель вакцины "Мультикан-8" оказывает содействие следственным органам. Было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных. Подлог обнаружили во время проверки.

Ранее в Россельхознадзор поступили жалобы от владельцев собак на применение серии № 20 вакцины "Мультикан-8". Именно ее использование вызвало гибель домашних животных.

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