"Новости дня": на mos.ru появились памятки о вакцинации домашних животных

В сервисе "Мой питомец" на портале mos.ru собраны памятки с графиками вакцинации домашних животных. Там же можно записаться на прием к ветеринару онлайн.

Осенью питомцы чаще сталкиваются с переохлаждением и сезонными заболеваниями. Среди симптомов недомогания могут быть снижение аппетита, чихание, кашель и выделения из носа или глаз. Ветеринары советуют не откладывать плановые прививки и уделять особое внимание щенкам, мелким породам и гладкошерстным кошкам.

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