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02 октября, 06:25

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"Новости дня": на mos.ru появились памятки о вакцинации домашних животных

"Новости дня": на mos.ru появились памятки о вакцинации домашних животных

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В сервисе "Мой питомец" на портале mos.ru собраны памятки с графиками вакцинации домашних животных. Там же можно записаться на прием к ветеринару онлайн.

Осенью питомцы чаще сталкиваются с переохлаждением и сезонными заболеваниями. Среди симптомов недомогания могут быть снижение аппетита, чихание, кашель и выделения из носа или глаз. Ветеринары советуют не откладывать плановые прививки и уделять особое внимание щенкам, мелким породам и гладкошерстным кошкам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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