05 октября, 07:45Город
Ветклиники Москвы объединили в единую систему ВетАС
Круглосуточные ветеринарные стационары Москвы работают в единой системе ВетАС. Врачи могут видеть историю болезни животного, назначения и результаты анализов, сделанных в других государственных клиниках. Все процедуры фиксируются в электронной карте, а после лечения формируется итоговая выписка с рекомендациями.
Владельцам животных при этом не нужно собирать и приносить бумажные документы из разных ветклиник. Сейчас к системе подключены все 24 государственные ветклиники столицы, где работают более 400 специалистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.