Ветклиники Москвы объединили в единую систему ВетАС

Круглосуточные ветеринарные стационары Москвы работают в единой системе ВетАС. Врачи могут видеть историю болезни животного, назначения и результаты анализов, сделанных в других государственных клиниках. Все процедуры фиксируются в электронной карте, а после лечения формируется итоговая выписка с рекомендациями.

Владельцам животных при этом не нужно собирать и приносить бумажные документы из разных ветклиник. Сейчас к системе подключены все 24 государственные ветклиники столицы, где работают более 400 специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

