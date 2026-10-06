Врач рассказала о новых штаммах гриппа

В России обнаружили новые штаммы гриппа. По словам терапевта, аллерголога-иммунолога Ирины Ярцевой, это новые подтипы уже известных вирусов гриппа, которые отличаются измененным составом антигенов.

По ее словам, вирус постоянно мутирует, поэтому иммунитет к новым вариантам может быть ниже. При этом вакцина от гриппа включает несколько подтипов вируса – два типа гриппа A и два типа B. Для лечения тяжелых форм применяют противовирусную терапию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.