Семь скульптур-москвичек установили в парке "Покровское-Стрешнево"

В парке "Покровское-Стрешнево" появились семь скульптур-москвичек. Каждая из них олицетворяет определенную человеческую ценность и отличается своим характером.

На постаментах размещены цитаты из произведений знаменитых писателей. Число семь связано с семью высотками и семью холмами Москвы. Кроме того, в парке семь прудов, и каждая скульптура расположена на берегу одного из них.

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