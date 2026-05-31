Строитель первым сыграл на пианино в обновленном Ленинградском вокзале

Обновленное здание Ленинградского вокзала наполнилось музыкой. В одном из залов теперь стоит пианино, и первым на нем сыграл строитель Кадырбек Саттаров. Мужчина исполнил знаменитую мелодию "Жаворонок", известную благодаря заставке телепередачи "В мире животных".

Концерт привлек внимание пассажиров. Ролик с выступлением уже набрал в сети 1 миллион просмотров. В социальных сетях талантливая игра мужчины вызвала резонанс. Люди предлагают музыканту подумать о том, как монетизировать свой навык. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.