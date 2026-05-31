Шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушится на Москву 31 мая

Шквалистый ветер обрушится на Москву в ближайшие часы, порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в МЧС. В заключительный день весны продолжает поступать холодный воздух с температурой на 5 градусов ниже климатической нормы.

Ближе к вечеру 31 мая вероятность осадков снизится до 30%, воздух прогреется до 16 градусов тепла. Влажность составит 86%, ветер разгонится до 6 метров в секунду. Атмосферное давление остановилось на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

