Американская сторона пообещала добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

После встречи в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправились в Киев, где провели переговоры с руководством Украины. Американская сторона заявила о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

В переговорах также участвовали советники по национальной безопасности Германии, Великобритании и Франции.

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