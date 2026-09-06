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06 сентября, 19:15

Политика

Американская сторона пообещала добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

Американская сторона пообещала добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

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После встречи в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправились в Киев, где провели переговоры с руководством Украины. Американская сторона заявила о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

В переговорах также участвовали советники по национальной безопасности Германии, Великобритании и Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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