Новости мира: авиация Израиля начала бить по жилым и административным зданиям на юге Лиана

Авиация Израиля начала бить по жилым и административным зданиям на юге Лиана, в Индонезии из-за извержения вулкана временно закрыли аэропорт, а в Непале спасатели продолжают находить выживших после сходя селя.

Спасатели продолжают находить выживших после разрушительного наводнения в Непале. На этот раз из-под завалов достали 64-летнюю женщину. Она провела около 10 дней на верхнем этаже разрушенного дома без сознания. Спасателям пришлось проломить стену, чтобы добраться до нее. Женщину привели в чувство, оказали первую помощь, а затем на вертолете доставили на военную базу. Спасатели продолжают поиски, надежда найти других выживших пока остается.

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