Новый пригородный маршрут запустят между Москвой и Мытищами

Еще один пригородный маршрут проекта "Москва – область" запустят 7 ноября. Автобусы № 1503 будут курсировать между станцией метро "Медведково" и жилым комплексом "Белый Град" в Мытищах.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Оплатить поездку можно будет "Тройкой" или банковской картой. "Стрелка" на маршруте работать не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.