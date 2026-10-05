Шесть человек спасли из "работного дома" в Раменском

Шесть человек спасли из рабства в подмосковном Раменском. Пятеро местных жителей сняли коттедж и организовали там так называемый работный дом. Они находили людей в сложной жизненной ситуации и предлагали им работу, после чего забирали документы и телефоны.

Несогласных пугали оружием и электрошокером. Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться в полицию. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.

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