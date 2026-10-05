Обязательное тестирование курьеров введут в Москве с 15 октября

Обязательное тестирование курьеров вводят в Москве с 15 октября. Сервисы доставки не смогут допускать к перевозке заказов сотрудников, которые не прошли специальный тест. Он направлен на проверку знаний правил дорожного движения и стандартов работы.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, аналогичная проверка уже действует для таксистов, а теперь внедряется и в сферу доставки.

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