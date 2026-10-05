05 октября, 12:15Общество
Красную дорожку организовали для педагогов в московской школе ко Дню учителя
Красную дорожку организовали для учителей в одной из московских школ в День учителя. Педагоги прошли по ней под аплодисменты учеников. В школе также украсили помещения и подготовили поздравления для учителей.
В школе № 1542 1 сентября открыли новый корпус, который принял более 1,4 тысячи детей. В День учителя педагоги получили поздравления от учеников и коллег. В Новопушкинском сквере также установили арт-объект.
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