Москва масштабно отметит День учителя

Столица масштабно отметит День учителя в входные, 3 и 4 октября. На ВДНХ с 3 по 6 октября подготовили бесплатные тематические экскурсии, кинопоказы и концерт.

Кроме того, в Общественной палате предложили ввести выплату ко Дню учителя. Авторы инициативы считают, что это стало бы лучшим подарком педагогам к празднику. При этом размер выплаты должен составлять не менее одного МРОТ, то есть порядка 27 тысяч рублей.

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