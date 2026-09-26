Более 50 тыс московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Московские школьники начинают готовиться к будущей профессии еще до сдачи ЕГЭ. В столичных школах работают предпрофессиональные классы, где сейчас обучаются 56 тысяч старшеклассников.

В медицинских классах ученики отрабатывают практические навыки на специальных тренажерах, а в медиа-классах учатся создавать видео, телепрограммы и другие проекты. Есть также инженерное, ИT, предпринимательское и психолого-психиатрическое направления.

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