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26 сентября, 09:45

Общество

Более 50 тыс московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Более 50 тыс московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Столичные колледжи открывают новый сезон профориентационных встреч для школьников

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Московские школьники начинают готовиться к будущей профессии еще до сдачи ЕГЭ. В столичных школах работают предпрофессиональные классы, где сейчас обучаются 56 тысяч старшеклассников.

В медицинских классах ученики отрабатывают практические навыки на специальных тренажерах, а в медиа-классах учатся создавать видео, телепрограммы и другие проекты. Есть также инженерное, ИT, предпринимательское и психолого-психиатрическое направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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