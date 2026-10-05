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05 октября, 11:30

Общество

Новую спортивную арену показали в рамках проекта "Районы, кварталы"

Новую спортивную арену показали в рамках проекта "Районы, кварталы"

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В рамках проекта "Районы, кварталы" показали новую спортивную арену, которая открылась чуть более 1,5 года назад. Объект находится в районе, где сейчас развивается крупный спортивный кластер. Это одна из крупнейших построек такого типа в столице, объединяющая спорт и искусство.

Зрителям предлагают определить, в каком районе находится арена, и отправить ответ в чат-бот. До 16:00 в эфире будут показывать районы столицы, которые изменились за последнее время. В 17:00 среди участников определят победителя. Всего в розыгрыше будет 20 победителей, которых пригласят на экскурсию в редакцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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