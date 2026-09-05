Путин призвал сделать процесс укрепления России постоянным и устойчивым

Процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с федеральной "пятеркой" списка партии "Единая Россия".

Во встрече участвовали Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, военкор и Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.

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