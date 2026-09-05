Парк экстремальных аттракционов открылся в "Острове мечты" в Москве

Парк экстремальных аттракционов под открытым небом открылся в детском парке "Остров мечты". К открытию подготовили праздничную программу с иммерсивными спектаклями, экстремальными и акробатическими шоу и музыкальными перформансами.

Посетители уже оценили новые аттракционы и дизайн парка. Для их создания специалисты проводили предпроектную подготовку, выбирали производителей и адаптировали оборудование с учетом климатических условий и типа грунта.

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