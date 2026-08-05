Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летит в сторону Москвы

Большинство украинских беспилотников, которые запускают в сторону России, летят в направлении Москвы. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

В последние месяцы количество дронов, направляемых на Москву, выросло в разы. По словам главы города, столица совместно с Минобороны РФ и силами ПВО проводит постоянную работу по обеспечению безопасности города.

Собянин отметил, что в Москве производится линейка средств для перехвата беспилотников, формируются добровольческие подразделения для помощи силам ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.