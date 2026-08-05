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Новости

05 августа, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: ОЭЗ "Технополис "Москва" стала полигоном для внедрения ИИ-решений

Собянин: ОЭЗ "Технополис "Москва" стала полигоном для внедрения ИИ-решений

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Особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала главным полигоном для внедрения инноваций. Сегодня здесь работает более 240 высокотехнологичных компаний, активно использующих искусственный интеллект, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Благодарная ИИ столица регулярно получает передовые разработки. Например, уникальные сенсорные дисплеи с управлением жестами для школ и клиник. В фармацевтике ИИ помогает в разы быстрее находить лекарства от болезней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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