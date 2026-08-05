Собянин: ОЭЗ "Технополис "Москва" стала полигоном для внедрения ИИ-решений

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала главным полигоном для внедрения инноваций. Сегодня здесь работает более 240 высокотехнологичных компаний, активно использующих искусственный интеллект, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Благодарная ИИ столица регулярно получает передовые разработки. Например, уникальные сенсорные дисплеи с управлением жестами для школ и клиник. В фармацевтике ИИ помогает в разы быстрее находить лекарства от болезней.

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