Павильон с экспресс-диагностикой организма заработал в Москве

На Никитском бульваре в Москве заработал первый павильон с бесплатной экспресс-диагностикой организма. За одно посещение москвичи смогут определить биологический возраст, оценить работу сердечно-сосудистой системы, физическую форму и уровень стресса, а также узнать состав тела и другие важные показатели.

После всех исследований специалисты дадут персональные рекомендации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.