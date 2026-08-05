Собянин рассказал о планах продлить МЦД за пределы столичного региона

Московские центральные диаметры (МЦД) могут выйти за границы столичного региона. О планах развития проекта рассказал Сергей Собянин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам мэра, в перспективе МЦД планируют продлить до регионов, расположенных вокруг Московской области. В их числе – Тульская, Владимирская, Ярославская области и другие территории.

Расширение сети улучшит транспортную доступность для 30 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.