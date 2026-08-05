Британские ученые предложили сократить население Земли до 4 млрд человек

Британские ученые заявили, что постепенное сокращение численности населения Земли до 4 миллиардов человек могло бы снизить нагрузку на природные ресурсы и помочь в борьбе с изменением климата. По их мнению, сделать это можно в течение ближайших 200 лет.

По словам ученых, за последние столетия население планеты резко выросло. Исследователи считают, что при нынешних темпах потребления природа может не справиться с такой нагрузкой.

Однако демографы относятся к подобным прогнозам скептически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.