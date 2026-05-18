Демограф Крупнов: к концу столетия население России может сократиться до 70 млн

В течение следующих 75 лет численность населения России может уменьшиться до 70 миллионов человек, сообщил изданию "Абзац" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он пояснил, что для простого демографического воспроизводства коэффициент рождаемости должен составлять 2,5 ребенка на семью, тогда как сейчас этот показатель равен 1,36.

По словам Крупнова, это означает, что к концу столетия, даже при условии оказания мер поддержки, останется половина от ныне живущего населения – условно 70 миллионов человек. Таким образом, как отметил эксперт, Россия из стадии медленного вымирания, наблюдавшегося в 1960-е годы, переходит в стадию "бодрого ползания на кладбище".

Крупнов связал эту тенденцию с рядом факторов, в том числе с отсутствием ориентированности на семью и "противожизненным" настроем в обществе. Он добавил, что в современной жизни продолжению рода отводят недостаточно внимания, а иногда это вообще ставится под сомнение.

Эксперт заключил, что люди чаще ищут оправдания, чтобы отказаться от рождения детей, принимая тем самым "смертостратегию".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания разрушают здоровье россиян. Он уточнил, что именно эти болезни наносят здоровью населения наибольший вред.