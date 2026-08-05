Расписание пригородных поездов изменили на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении МЖД изменилось расписание пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Москва – Лосиноостровская.

В будние дни "технологические окна" будут проходить с 00:00 до 05:00. В выходные у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, а некоторые рейсы временно выведут из расписания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.