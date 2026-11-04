04 ноября, 15:15Мэр Москвы
Собянин: основные работы по созданию "ВДНХ Экспо" завершатся до конца года
Основные работы по созданию "ВДНХ Экспо" завершатся до конца года. Ход строительства проверил Сергей Собянин.
Комплекс объединит 4 здания: концертно-конгрессный павильон № 70, выставочный павильон № 75, а также новый монументальный выставочный павильон № 69. В результате будет создан единый архитектурный ансамбль с самыми передовыми технологическими решениями. Частью "ВДНХ Экспо" станет и павильон № 20, возведенный в самом сердце ВДНХ – на Площади Промышленности.
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