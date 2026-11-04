Столица масштабно отметит День народного единства, 4 ноября. Праздничные мероприятия пройдут в парках, музеях и культурных пространствах по всему городу.

Главным центром притяжения станет Музей Победы на Поклонной горе: в полдень там начнется концерт с участием певца Олега Газманова, Московского казачьего хора и "Московского долголетия", а в 17:00 на сцену выйдет творческое объединение "Хоросапиенс".

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