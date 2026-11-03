Мэр Москвы вручил государственные награды ко Дню народного единства

Сергей Собянин вручил государственные награды жителям Москвы ко Дню народного единства. Их удостоили за многолетний труд и вклад в развитие медицины, образования и культуры.

Врачи Зураб Багателия и Михаил Тавобилов получили орден Пирогова и звание "Заслуженный врач Российской Федерации", художественный руководитель театра балета "Тодес" Алла Духова и директор школы № 1502 "Энергия" Владимир Чудов – звания "Почетный деятель искусств города Москвы" и "Народный учитель РФ" соответственно.

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