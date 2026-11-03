Москвичам рассказали о праздничной программе ко Дню народного единства

Посмотреть праздничное световое шоу на ВДНХ, посетить национальные павильоны и попробовать блюда разных регионов России можно будет в столице в честь Дня народного единства.

В Москве подготовили лекции, мастер-классы, концерты и дегустации. В кинопарке "Москино" 7 и 8 ноября можно будет попробовать три вида хлеба: русский ржаной, кавказский лаваш и якутскую лепешку. Также для гостей проведут мастер-классы по выпечке и росписи пряников.

О праздничной программе – в эфире телеканала Москва 24.