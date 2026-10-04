Собянин поздравил школу имени Гнесиных с 80-летием

Музыкальной школе имени Гнесиных исполнилось 80 лет. С юбилеем коллектив поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что школа является одним из ведущих центров музыкального образования страны.

Сейчас в школе обучаются почти 1,3 тысячи человек, занятия проводят 170 преподавателей и концертмейстеров. Среди выпускников Гнесинки есть всемирно известные исполнители, композиторы и деятели культуры.

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