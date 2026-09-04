Устный экзамен по истории для 9-х классов планируют ввести в России через 2 года в формате зачета. Он станет условием допуска к итоговой аттестации. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он указал на необходимость разработки понятных и объективных критериев оценки, чтобы требования были ясны заранее. Главной задачей станет оценка умения школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, а также работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.