Собянин: станцию метро "Южный порт" выполнят в индустриальном стиле

Новая станция метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии будет оформлена в духе индустриальной архитектуры. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На территории бывшей промзоны идет масштабная реорганизация. В свое время этот район был плотно застроен складами и цехами крупнейшего грузового порта Москвы. В данный момент там возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы и торговые галереи.

При проектировании архитекторы решили сделать историческую отсылку и разработали уникальную концепцию станции метро с интеграцией в нее автодорожного тоннеля. Акцентами станут арки и своды на потолках и стенах.

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