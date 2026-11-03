Путин призвал продолжить проекты Года единства народов России

Начатые в Год единства народов России проекты необходимо продолжать. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Президент отметил, что идея проведения Года единства народов России получила отклик в обществе. Люди участвовали в программах и проектах, а также выдвигали собственные инициативы, которые реализовывали в школах, библиотеках и сельских клубах.

Кроме того, вырос интерес к изучению национальных языков, ремесел и обычаев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

