Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня народного единства

Москвичей в преддверии Дня народного единства наградили за успехи и многолетний труд на благо города и страны. Награды вручил Сергей Собянин в Мраморном зале правительства Москвы.

Были присвоены почетные звания – "Заслуженный врач Российской Федерации", "Народный учитель России". Также наград удостоились общественные деятели, работники промышленности, транспорта, спорта и других сфер.

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